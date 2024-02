Giro di temperature ore 08.00 – 14 Febbraio 2013

Rapido giro di temperature sulle principali città italiane registrate tra le 07.30 e le 08.00 di oggi 14 Febbraio 2013. Clima rigido al Nord dove troviamo temperature negative anche di diversi gradi grazie all’inversione termica e all’effetto albedo provocato dalla copertura nevosa al suolo. Freddo anche al Sud dove troviamo gli effetti della perturbazione che sta ancora arrecando piogge e temporali.

TORINO -3°C

MILANO -4°C

GENOVA +5°C

PIACENZA -2°C

BOLOGNA +1°C

VENEZIA +2°C

BOLZANO -2°C

TRIESTE +6°C

FIRENZE +6°C

PISA 0°C

ROMA +5°C

PERUGIA +4°C

ANCONA +4°C

PESCARA +4°C

BARI +6°C

NAPOLI +7°C

REGGIO CALABRIA +9°C

MESSINA +8°C

CAGLIARI +2°C

