RINNOVABILI : In Italia 250mila posti di lavoro entro il 2020

RINNOVABILI/ Legambiente stupisce tutti. Secondo le loro ultime stime sarebbero oltre 250.000 i posti di lavoro che saranno occupati da qui al 2020 nel settore delle energie rinnovabili.

Dato probabilmente ottimistico ma lo scenario potrebbe essere realizzabile stando al vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini che commenta : “Le fonti rinnovabili stanno ridisegnando lo scenario energetico del nostro Paese, con impianti sono sempre più affidabili e competitivi”.

Con impegno e sacrificio le energie rinnovabili sono possibili : Sono circa 30 i comuni italiani 100% rinnovabili che quindi utilizzano una serie di impianti capaci di soddisfare per intero il fabbisogno elettrico-termico dei cittadini. E Legambiente ha deciso di omaggiare tanto impegno nel cercare una via alternativa : medaglia d’oro per la Cooperativa E-Werk Prad e al Comune di Prato allo Stelvio, nel Bolzanino, per i risultati raggiunti.

Il presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas Guido Bortoni ha precisato: “Va riconosciuto che le fonti rinnovabili, specie quelle elettriche, hanno raggiunto uno stato di maturità. Devono essere pienamente integrate nel sistema elettrico e non più solo ospitate. L’Authority sta mettendo a punto una regolazione per facilitare quest’integrazione e contenere i costi sulle spalle dei consumatori”.