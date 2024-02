Napoli Arsenal Champions League 2013 : probabili formazioni, diretta tv e streaming 11 Dicembre 2013

Napoli Arsenal Champions League 2013 : partita troppo importante per i partenopei. Vediamo le probabili formazioni e le previsioni meteo.

Napoli Arsenal Champions League 2013/ Si avvicina una delle più importanti partite della stagione calcistica del Napoli. Mercoledi 11 Dicembre 2013 la squadra partenopea ospiterà al San Paolo l’Arsenal, in un match che vedrà il Napoli più agguerrito che mai per portare a casa la qualificazione. La gara,valida per la sesta giornata di Champions League, verrà trasmessa in diretta tv l’11 dicembre 2013 a pagamento su Sky Calcio e Mediaset Premium Calcio. Lo streaming gratuito su internet sarà disponibile sul sito http://ucciocalcio3.altervista.org/ .

È la partita che vale una stagione per la squadra allenata da Rafa Benitez.

Ecco le probabili formazioni della partita :

NAPOLI (4-2-3-1): 25 Reina; 11 Maggio, 33 Albiol, 5 Britos, 27 Armero; 85 Behrami, 88 Inler; 7 Callejon, 19 Pandev, 24 Insigne; 9 Higuain. A disposizione:: 1 Rafael, 28 Cannavaro, 21 Fernandez, 20 Dzemaili, 22 Radosevic, 14 Mertens, 91 Duvan. All. Benitez

ARSENAL (4-2-3-1) 1 Szczesny; 25 Jenkinson, 4 Mertesacker, 6 Koscielny, 28 Gibbs; 8 Arteta, 10 Wilshere; 16 Ramsey, 11 Ozil, 21 Cazorla; 12 Giroud. A disposizione: 21 Fabianski, 5 Vermaelen, 17 Monreal, 14 Walcott, 20 Flamini, 7 Rosicky, 23 Bendtner. All. Wenger.

Napoli Arsenal Champions League 2013, previsioni meteo per Napoli (11 Dicembre 2013) :

Precipitazioni durante la notte con piogge o pioviggini principalmente deboli e mai troppo intense. Meteo stabile per tutta la mattinata; cieli coperti con scarsa possibilità di schiarite. Pomeriggio stabile e senza fenomeni di rilievo, con venti da O a 2.68 km/h; nubi distribuite irregolarmente nel cielo. Meteo stabile in serata e nessun particolare disagio; cielo sereno o poco nuvoloso. Meteo Napoli è un servizio offerto da InMeteo.

