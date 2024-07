Cambio orario 2016: fra pochi giorni l’ora solare prenderà il posto dell’ora legale

Mancano ormai soltanto pochi giorni al passaggio di consegne fra ora legale e ora solare, previsto nell’ultimo week end del mese, ovvero fra 29 e 30 Ottobre.

La notte fra Sabato e Domenica le lancette degli orologi saranno spostate un’ora indietro (in verità gran parte dei dispositivi lo farà in automatico, vedi pc, tablet e smartphone). L’ora solare ci terrà compagnia per il proseguo dell’Autunno, per tutta la stagione invernale, per poi essere sostituita in Primavera dall’ora legale, esattamente il giorno 27 Marzo 2017.

Grazie al ritorno dell’ora solare, potremo beneficiare di un’ora in più per riposare la notte di Domenica. L’effetto principale del cambio orario sarà però il tramonto anticipato di un’ora a partire dal pomeriggio di Domenica: dovremo quindi abituarci a pomeriggi più “corti”, in cui farà buio prima.

Il cambio dell’ora potrà comportare anche qualche “effetto indesiderato”: scopri qui quali possono essere le conseguenze per i soggetti più esposti.