Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 10 dicembre 2016 (ultimi terremoti, ora)

Terremoto in tempo reale INGV / Riepilogo e monitoraggio sismico costante per tutta Italia, specie per le aree devastate dal sisma del centro Italia tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

La sequenza sismica sta interessando principalmente le aree fra aquilano, maceratese, ascolano, reatino e perugino, e in particolare i comuni di Norcia, Castel Sant’Angelo sul Nera, Ussita, Visso, Camerino, Pescara del Tronto, Monte Cavallo, Accumoli, Preci, Pieve Torina, Fiastra, Fiordimonte, Amatrice,Castelluccio di Norcia, Pievebovigliana, Montemonaco, Arquata del Tronto, Cascia, Cagnano Amiterno e Montereale.



In questo articolo elencheremo tutte le scosse avvenute in Italia con magnitudo pari o superiore al grado 2.0, mentre riguardo l’estero elencheremo solo quelle più significative e ben avvertite anche in Italia, di oggi sabato 10 dicembre 2016. Dati dell’INGV. (cliccando in questo articolo invece potete osservare il riepilogo completo di ieri).



ORA, COMUNE DELL’EPICENTRO E MAGNITUDO :



– ore 00.04 (AMATRICE, RI) – M2.1

– ore 00.33 (SICILIA — LENTINI, CT) – M2.8

– ore 01.13 ( EMILIA —MONTERENZIO, BO) – M2.8

– ore 01.14 (PIEVE TORINA, MC) – M2.7

– ore 01.18 (CASTEL SANT’ANGELO SUL NERA; MC) – M2.0

– ore 01.47 (USSITA, MC) – M2.1

– ore 03.20 (SICILIA — SAN MARCO D’ALUNZIO, ME) – M2.5

– ore 03.27 (SICILIA — SAN MARCO D’ALUNZIO, ME) – M2.0

– ore 04.00 (ARQUATA DEL TRONTO; AP) – M2.1

– ore 04.01 (PIEVE TORINA, MC) – M2.2

– ore 05.14 (SICILIA — SAN MARCO D’ALUNZIO, ME) – M2.2

– ore 05.45 (PRECI, PG) – M2.4

– ore 05.46 (PRECI, PG) – M2.4

– ore 06.38 (PIEVE TORINA, MC) – M2.9

– ore 07.23 (SICILIA — SAN MARCO D’ALUNZIO, ME) – M2.7

– ore 07.58 (VISSO, MC) – M2.9

– ore 08.21 (SICILIA — VILLAROSA, EN) – M2.1

– ore 09.24 (PIEVE TORINA, MC) – M3.0

– ore 09.35 (FIORDIMONTE, MC) – M3.2

– ore 10.02 (SICILIA — LONGI, ME) – M2.1

– ore 10.22 (ARQUATA DEL TRONTO; AP) – M2.5

– ore 13.03 (PIEVE TORINA, MC) – M2.0

– ore 15.06 (FIORDIMONTE, MC) – M2.1

– ore 15.29 (AMATRICE, RI) – M2.0

– ore 16.51 (CASTEL SANT’ANGELO SUL NERA, MC) – M2.1

– ore 17.02 (NORCIA) – M2.6

– ore 17.05 (ACCUMOLI, RI) – M2.0

– ore 17.38 (PIEVE TORINA, MC) – M2.1

– ore 18.17 (BASILICATA, PIGNOLA, PZ) – M2.8

– ore 18.44 (ARQUATA DEL TRONTO, AP) – M2.3

– ore 19.53 (NORCIA) – M2.4

– ore 20.41 (PRECI, PG) – M2.1

– ore 22.04 (PRECI, PG) – M2.2

– ore 22.24 (SPOLETO, PG) – M2.1

– ore 23.29 (NORCIA) – M2.2

– ore 23.42 (PRECI, PG) – M2.2



(ultimo aggiornamento ore 00.00)