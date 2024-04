Maltempo in Piemonte : violente raffiche di vento, danni nel cuneese, anche un ferito

Maltempo in Piemonte/ I primi effetti della forte perturbazione nord atlantica in avvicinamento sull’Italia stanno provocando non pochi grattacapi in Piemonte, dove si sono scatenate nelle ultime ore intense raffiche di foehn.

Le correnti occidentali estremamente mobili con l’ingresso di questa nuova depressione atlantica si stanno manifestando con venti molto forti, a tratti tempestosi, su gran parte dell’arco alpino e prealpino del nord-ovest. Le raffiche più intense si registrano sul versante padano dove sono stati superati i 90 km/h. Particolarmente colpito il cuneese dove si registrano numerosi danni specie nella zona tra Boves, Peveragno e Cuneo. Al Pronto Soccorso di Cuneo è ricoverata una ragazza che è stata colpita da una tegola fatta cadere dalle forti raffiche da un tetto. La ragazza è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Numerosi alberi sono stati abbattuti e tanti i rami finiti per strada non solo nelle strade di Cuneo ma in gran parte della provincia. Sempre a Cuneo danni anche nella zona di San Rocco Castagnaretta. Coperture dei cantieri si sono riversate in corso Nizza e in altre strade di Cuneo: in città registrati anche alcuni parabrezza sfondati a causa di tegole, grondaie e vasi caduti dai tetti.

A Borgo San Dalmazzo blackout elettrico per problemi alla linea di distribuzione. Intasato da decine di segnalazioni il centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Nelle prossime ore i venti continueranno a soffiare in maniera tempestosa sul cuneese, e via via sempre più debolmente sul resto della regione. Miglioramento atteso solo da domani pomeriggio.