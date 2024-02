Terremoto Tajikistan : forte sisma alle 07.09, si temono danni (5 maggio 2017)

Una forte scossa di terremoto è avvenuta oggi 5 maggio 2017, esattamente alle 07.09 italiane, nel cuore dell’Asia, esattamente tra il Tijikistan e il Kirghizistan.

Stando ai primi dati preliminari dei sismografi del centro sismico EMSC il sisma ha raggiunto la magnitudo 5.9 sulla scala richter mentre l’istituto INGV ha assegnato la magnitudo 6.0 sulla scala richter. Ipocentro fissato a 10 km di profondità, mentre l’epicentro è stato individuato nel Tajikistan settentrionale, esattamente tra i centri abitati di Karakenja, Khaydarkan, Gharm. Esattamente nell’area prossima all’epicentro si temono danni alle strutture a causa del forte scuotimento sismico.

Sisma percepito in un raggio di oltre 500 km, anche in Uzbekistan e in Kazakistan.

zoom epicentro