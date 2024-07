Meteo domani Domenica 20 Agosto 2017: il maltempo si sposta al Sud ?

Meteo Domenica 20 Agosto 2017: i fenomeni temporaleschi andranno al Sud? Dove? Dopo la volta del Nord Italia, il maltempo domani potrà estendersi in alcune zone del Centro Sud. La situazione meteorologica evolverà grazie all’azione della distensione dei geopotenziali in quota, ovvero l’influenza della perturbazione sul Nord Europa permetterà l’abbassamento della pressione in quota sulla nostra penisola, tuttavia l’alta pressione delle Azzorre è troppo “pressante” per far rimanere la situazione generale stabile e soleggiata. Di conseguenza, come è ormai abitudine nella nostra Estate, il peggioramento sarà molto rapido e purtroppo potrebbe provocare altre grandinate distruttive a causa dell’elevata energia e umidità presente nei bassi strati.

Nel dettaglio, domani assisteremo a un miglioramento sulle regioni del Nord Italia, dopo i temporali del giorno prima. Il fronte perturbato si sposterà quindi al Centro Sud, portando temporali in mattinata su Marche e Abruzzo, con un notevole aumento della ventilazione (venti forti da Nord / Nord Ovest) e piogge moderate / localmente forti (soprattutto sull’Abruzzo interno). Nel pomeriggio in queste zone tende a migliorare con calma ma sarà la volta di Molise e Puglia, in particolare nelle zone interne con possibili temporali anche forti e grandinate.

Ecco una mappa riassuntiva degli accumuli pomeridiani al Centro Sud