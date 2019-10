Due trombe d’aria in Friuli: danni e case scoperchiate

Mentre al centro-sud sole e temperature miti stanno caratterizzando la giornata, il Nord Italia è alle prese con correnti più instabili di natura atlantica.

In mattinata, in Friuli Venezia Giulia, si è verificata una tromba marina, che partita dal mare si è spinta sulla costa in località Marano Lagunare (Udine). Il vortice ha colpito il porticciolo e alcune barche, causando danni non di grande entità.

Precedentemente, attorno alle 9.30, un’altra tromba d’aria (anche questa forse originatasi in mare) aveva colpito la località di Pertegada di Latisana, sempre in Friuli, verso il confine con il Veneto.

In questo caso i danni (non ancora ben quantificati) sarebbero stati anche maggiori: la forza del vento ha scoperchiato alcune baracche vicine ad abitazione e divelto alcuni alberi.

Ecco un filmato relativo alla tromba marina a Marano Lagunare.



A cura di Francesco Ladisa