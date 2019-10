Previsioni meteo: prima i nubifragi al nord, poi ciclone nel Mediterraneo

Previsioni meteo – La vasta perturbazione che in questi minuti sta prendendo vita sull’Europa occidentale, originata da una discesa di aria molto fresca nord atlantica verso Francia, Spagna e Africa nord-occidentale, inizia a farsi sentire anche sulle nostre regioni settentrionali. Piove senza sosta in Liguria dove già si registrano accumuli superiori ai 70 mm sul genovese, mentre in Friuli si sono abbattute due trombe d’aria.

Situazione – Il nord Italia è situato sul flusso umido sciroccale della perturbazione (dove avviene la risalita di aria calda e umida da Algeria e Tunisia e il basso Mediterraneo) e questo si traduce in nubi e piogge a tratti forti e persistenti. Il centro-sud Italia, invece, si trova sotto il flusso più secco e caldo nord africano, che causa bel tempo e temperature praticamente estive.

Questa situazione persisterà almeno fino a lunedì senza cambiamenti rilevanti.

Previsioni fino a martedì – Piogge persistenti su Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte, con accumuli che localmente (genovese, savonese, alto Piemonte) potranno superare anche i 300-400 mm totali. Piogge possibili anche su Lombardia e alta Toscana. Rischio idrogeologico per i settori del nord-ovest dove si prospettano piogge a carattere di nubifragio (Liguria centrale e alto Piemonte). Stabile e caldo al centro-sud, con massime fino a 27-28°C. Fino a 24-25°C sul nord-est, mentre farà più fresco solo sul nord-ovest.

Ciclone da mercoledì? Aumentano le possibilità di un’evoluzione particolare della perturbazione che in queste ore sta interessando il Mediterraneo occidentale e il nord-ovest: la massa d’aria potrebbe invorticarsi e generare un vortice ciclonico molto incisivo tra le Baleari e la Sardegna, esattamente a partire da martedì. Nella giornata di mercoledì 23 questo ciclone a spasso nel Mediterraneo potrebbe raggiungere la Sardegna e le regioni tirreniche, dove apporterebbe venti sostenuti, piogge e forti temporali (tra mercoledì 23 e domenica 27). Nord e e regioni adriatiche potrebbero ritrovarsi, paradossalmente, sotto aria più stabile e cieli sereni. In tutto questo il caldo fuori stagione potrebbe continuare ad attanagliare la penisola e soprattutto il sud, con temperature spesso superiori ai 25°C.

Data la distanza temporale è ancora prematuro tracciare previsioni dettagliate su questo ciclone, pertanto non perdete i prossimi importanti aggiornamenti sempre qui su www.inmeteo.net.

A cura di Raffaele Laricchia