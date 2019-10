Allerta meteo rossa in Liguria Lunedì 21 Ottobre: scuole chiuse in tanti comuni [ELENCO]

La perturbazione atlantica che da molte ore staziona praticamente sempre sulle stesse aree, cioè quelle del nord-ovest, insisterà ancora nella giornata di domani, Lunedì 21 Ottobre.

Le piogge tenderanno addirittura a intensificarsi e a risultare più estese. Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia soprattutto Liguria – come illustrato nel bollettino meteo della Protezione Civile – risulteranno le regioni colpite da forte maltempo.

Sulla Liguria a partire da stasera sarà allerta meteo di livello arancione e rosso (il più elevato). Nel dettaglio, l’Arpal ha così strutturato l’allerta meteo (mappa più sotto):

– sul settore centrale della regione (zone B e D, bacini piccoli e medi), allerta arancione sino alle 20 di oggi, domenica 20 ottobre, poi rossa sino alle 15 di domani, poi di nuovo arancione sino alle 24; per i bacini grandi, allerta gialla sino alle 20 di oggi, poi arancione sino alle 24 lunedì;

– a Ponente (zona A, bacini piccoli e medi), allerta arancione sino alle 15 di domani; per i bacini grandi, allerta gialla sino alla mezzanotte di lunedì;

– sul Levante (zona C, bacini piccoli e medi), allerta gialla sino alle 20 di oggi, poi arancione sino alle 18 di domani, poi di nuovo gialla sino alle 24; per i bacini grandi, allerta gialla sino alle 24 di lunedì;

– sui bacini padani di Levante (zona E, bacini piccoli e medi), allerta gialla sino alle 20 di oggi, poi arancione sino alle 24 di lunedì; per i bacini grandi, allerta gialla sino alle 24 di lunedì.

In considerazione dell’allerta meteo, scuole ed edifici pubblici resteranno chiusi domani 21 Ottobre in buona parte della regione. Lezioni sospese soprattutto nella provincia di Savona e in quella di Genova, dove sarà allerta rossa.

Questo l’elenco dei comuni con scuole chiuse domani 21 Ottobre (potrebbe non essere completo).

Alassio

Albenga

Albisola Superiore

Albissola Marina

Altare

Ameglia

Andora

Balestrino

Bardineto

Bargagli

Bergeggi

Beverino

Boissano

Bolano

Bordighera

Borgio Verezzi

Borghetto Santo Spirito

Bormida

Borzonasca

Brugnato

Busalla

Cairo Montenotte

Calice Ligure

Calizzano

Camporosso

Carasco

Carcare

Casarza Ligure

Casella

Castelnuovo Magra

Castiglione Chiavarese

Cengio

Ceriale

Chiavari

Cipressa

Cisano sul Neva

Cogorno

Cosseria

Crocefieschi

Dego

Deiva Marina

Diano Arentino

Diano Castello

Diano Marina

Diano San Pietro

Finale Ligure

Follo

Giustenice

Isola del Cantone

Laigueglia

Lavagna

Leivi

Lerici

Levanto

Loano

Luni

Mallare

Mezzanego

Millesimo

Moconesi

Montoggio

Murialdo

Ospedaletti

Pallare

Piana Crixia

Pietra Ligure

Pignone

Portovenere (SOLO nella frazione Le Grazie)

Quiliano

Rapallo

Rezzoaglio

Riccò del Golfo

Riomaggiore

Rocchetta Vara

Ronco Scrivia

San Bartolomeo al Mare

Sanremo

Santa Margherita Ligure

Santo Stefano d’Aveto

Sarzana

Sassello

Savignone

Savona

Sestri Levante

Stella

Toirano

Torriglia

Tovo San Giacomo

Vado Ligure

Valbrevenna

Varazze

Ventimiglia

Vezzano Ligure

Villa Faraldi

Vobbia



A cura di Francesco Ladisa