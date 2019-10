Che caldo al sud: un 20 ottobre da piena estate, tutti al mare!

Oggi 20 ottobre è estate piena al sud: c’è poco di cui discutere in questo anomalo ottobre caratterizzato da numerose giornate stabili e calde che nulla hanno a che vedere con l’autunno. L’ottobrata sta prendendo un po’ troppo la mano e la situazione rischia di degenerare considerando che sono attesi almeno altri 3-4 giorni tipicamente estivi sul Meridione!

L’alta pressione sub-tropicale si sta ulteriormente rinforzando sul centro-sud: la causa principale risiede in una vasta depressione giunta sul Mediterraneo occidentale (responsabile delle piogge sul nord-ovest Italia). Questa depressione sta richiamando aria più calda nord africana e la sta convogliando proprio sulla nostra penisola incrementando le temperature sin verso i 26-29°C e regalando giornate praticamente estive. Eloquenti anche i 30°C registrati in Sardegna oggi pomeriggio, come potete osservare dalla rete live di meteonework.

Un 20 ottobre come il 20 giugno: c’è poco da aggiungere. Quest’oggi migliaia di persone si sono riversate sulle spiagge, in particolar modo su Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna dove il caldo si fa sentire soprattutto se esposti al Sole. I mari sono ancora carichi di calore, tanto da presentare temperature comprese tra i 23 e i 26°C e permettere di immergersi senza alcun problema. Estate piena anche in Salento, a Gallipoli, come ci mostra Rossella Bruno con uno splendido video che arriva direttamente dal cristallino mare locale:

A cura di Raffaele Laricchia