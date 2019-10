Meteo: stabile e clima estivo su quasi tutta Italia, piogge al nord-ovest

Meteo – Risveglio pienamente autunnale per il nord-ovest, alle prese con una perturbazione atlantica che richiama tanta umidità e aria calda africana verso il Mediterraneo. Se sulle regioni nord-occidentali piove, lo stesso non possiamo dirlo per il resto della penisola, dove è il Sole a dettar legge.

Previsioni per oggi 20 ottobre 2019 – Domenica calda e soleggiata su gran parte del centro-sud grazie al rinforzo dell’alta pressione africana. Nubi basse su Lazio e Toscana ancora ben presenti, ma tenderanno gradualmente a dissolversi nelle prossime ore lasciando penetrare qualche raggio di Sole. Più nubi al nord, con piogge a tratti persistenti su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Rischio nubifragi su alto Piemonte e Liguria centrale, dove non si escludono accumuli superiori ai 200-250 mm di pioggia entro fine giornata. Prestare la massima attenzione.

Sul resto d’Italia stabile e caldo, con temperature massime fino a 26-28°C. Molto mite anche al nord-est con temperature fino a 25°C, mentre sul nord-ovest non si andrà oltre i 17-18°C. Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Prossima settimana possibile ciclone verso il Mediterraneo, LEGGI QUI >>>

A cura di Raffaele Laricchia