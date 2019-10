Alluvione in atto fra Piemonte e Liguria: esondano diversi fiumi

Intense precipitazioni stanno colpendo la Liguria per effetto della perturbazione atlantica che staziona sulle regioni nord-occidentali della penisola.

Un’aspra linea di convergenza sta determinando fenomeni auto-rigeneranti sull’area centrale della regione, dove nelle ultime si è osservata una intensificazione delle precipitazioni. Il maltempo sta inoltre martoriando il basso Piemonte.

La situazione è critica soprattutto nelle zone interne del savonese, del ponente genovese e nell’area di confine fra Liguria e Piemonte. Le piogge incessanti stanno portando all’esondazione di diversi corsi d’acqua, frane e smottamenti.

Nel primo pomeriggio sono esondati il rio Neirone in località Gavi e il Lemme a Molini di Fraconalto, in provincia di Alessandria. Situazione complicata anche a Serravalle Scrivia, dove è stato chiuso il casello dell’autostrada A7 in entrambe le direzioni, a causa dell’allagamento che ha reso impraticabile una rotonda.

Esondazioni in atto anche a Rossiglione, nel genovese, dove la situazione è critica in seguito alla caduta di quasi 200 millimetri di pioggia. Molte criticità vengono registrate in tutta la medio-bassa valle Stura. Sconsigliato immettersi sulla A26.

A cura di Francesco Ladisa