Alluvioni in Liguria: frana travolge un palazzo a Rossiglione

Alluvioni in Liguri, frana a Rossiglione – Una pesante ondata di maltempo sta colpendo il nord-ovest e principalmente le aree tra genovese, savonese e alessandrino (tra basso Piemonte e Liguria) a causa di un potente temporale che da molte ore sta colpendo duramente la zona (ve ne abbiamo parlato qui).

Questo temporale V-shaped sta duramente colpendo le zone interne del genovese dove sono caduti tra i 170 e i 240 mm di pioggia in diverse località. Piogge così intense, considerando che solo pochi giorni fa ci fu un altro evento simile, stanno mettendo a dura prova i terreni. Notevoli i disagi e gli allagamenti presenti tra genovese e alessandrino.

Frana a Rossiglione

In una delle aree più colpite dai nubifragi, nell’entroterra genovese, i terreni cominciano a cedere. Da Limet apprendiamo la notizia di una devastante frana in atto a Rossiglione, in prossimità del confine tra Liguria e Piemonte dove si sta accanendo il temporale. La frana ha colpito un palazzo e sta travolgendo alcune auto. Sgomberato il palazzo, sono almeno 30 gli sfollati. Al momento non vengono segnalati feriti, vittime o dispersi.

La situazione è critica e le piogge non si attenuano. Il temporale infatti continua a sovrastare genovese e alessandrino, traendo energia sia dal mar Ligure che dalle correnti di scirocco letteralmente immobilizzate sulla Liguria centrale. Non è escluso che il temporale possa persistere sino a domani mattina riversando al suolo ingentissime quantità di pioggia.

A cura di Raffaele Laricchia