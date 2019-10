Ultim’ora: incendio in camion panini a Catania, grossa nube di fumo si alza in cielo

Un incendio è improvvisamente divampato in via del Rotolo a Catania, nei pressi del luna park in Piazza Nettuno, nelle vicinanze del lungomare della città siciliana.

Ad andare in fiamme la friggitrice di un camion dei panini. Le fiamme hanno provocato una intensa nube di fumo nero visibile a centinaia di metri di distanza.

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare l’incendio. Le cause che hanno generato l’incidente sono ancora da valutare. Non vi sono al momento segnalazioni di feriti.

A cura di Francesco Ladisa