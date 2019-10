Alluvione Piemonte: morto un tassista di Genova, altri due dispersi

Come vi abbiamo riepilogato in questo articolo, è stata una notte drammatica nell’alessandrino dove ha continuato a piovere e si è ulteriormente aggravata la situazione in gran parte della provincia, con crolli, frane ed esondazioni.

Poco fa è stato ritrovato morto un uomo disperso da ieri sera. Si tratta di un tassista di cui si erano perse le tracce dopo che era partito da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle. Stamane il suo corpo è stato trovato a Capriata, località Villa Carolina. Risultano ancora due dispersi a Mornese.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

A cura di Francesco Ladisa