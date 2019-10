Disastrosa alluvione in Piemonte: crolla ponte a Capriata d’Orba

Si fa sempre più grave la situazione nell’alessandrino dove è in atto una pesante alluvione. I corsi d’acqua minori sono in gran parte straripati mentre i fiumi principali della zona hanno raggiunto quasi tutti livelli di guardia o di pericolo, come la Bormida ad Alessandria che ha toccato poco fa gli 8,5 metri.

E’ notizia dell’ultimo minuto quella del crollo di un ponte a Capriata d’Orba, nell’alto Monferrato, lungo la SP 155. Non si hanno al momento ulteriori notizie sull’incidente.

“La situazione è piuttosto critica in provincia. Aspetteremo domani per capire gli effetti sulle strade e sulle proprietà private”. Queste le parole di Claudio Coffano, provincia di Alessandria.

Impressionanti i dati pluviometrici registrati nell’area più colpita nelle ultime 24 ore. Secondo le rilevazioni delle centraline Arpa, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente: Gavi 425 millimetri, Arquata 325, Sardigliano 278, Laghi della Lavagnina 262, Castellania 254, Novi 234, Castellar Ponzano 210, Fraconalto 174, Basaluzzo 156, Ovada 150, Capanne di Marcarolo 91, Piani di Carrega 84.

