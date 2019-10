Allerta meteo Protezione Civile: domani il maltempo si sposta al Sud, attenzione su Sicilia e Calabria

Nella giornata di domani la perturbazione in azione ora sui settori centro-settentrionali della penisola, muoverà verso il Sud, coinvolgendo in particolar modo Sicilia e Calabria. Qui sono attese precipitazioni anche a carattere di forte intensità.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile e le relative allerte.

Previsioni meteo Venerdì 25 Ottobre 2019

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, settore tirrenico della Campania settentrionale, Sardegna nord-orientale, Calabria meridionale e resto di Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su zone costiere del Lazio;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte sud-occidentale, settori dell’Appennino tosco-emiliano e tosco-romagnolo, Marche occidentali, Umbria, Lazio centro-orientale, settori interni e appenninici di Abruzzo e Molise, Sardegna nord-occidentale e centrale, resto della Campania e su Calabria centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al Nord-Ovest e sulla Toscana, in locale sensibile diminuzione su Sicilia, Marche e Abruzzo.

Venti: localmente forti sud-orientali sulla Sicilia centro-orientale e su coste del medio-basso Tirreno.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e lo Stretto di Sicilia, in attenuazione Mar Ligure e Mar Tirreno.

Elenco criticità per la giornata di domani, Venerdì 25 ottobre 2019:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Pianura centrale, Bassa pianura occidentale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud, Roma

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Appennino pavese

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo idraulico di Milano, Appennino pavese

Piemonte: Belbo e Bormida

Sicilia: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Bassa pianura occidentale

Sicilia: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Toscana: Isole

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Media-bassa Valtellina

Piemonte: Belbo e Bormida

Sicilia: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Toscana: Isole

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere

A cura di Francesco Ladisa