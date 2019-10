Alluvioni lampo nel trapanese: allagata Castelvetrano, paese paralizzato

Una potente ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Sicilia occidentale, come prontamente previsto oggi pomeriggio in questo articolo. Ne sta pagando le conseguenze il trapanese, colpito direttamente dal forte temporale V-shaped giunto da ovest.

Da oltre due ore sono in atto piogge a carattere di nubifragio che hanno scaricato al suolo ingentissimi quantitativi di pioggia in breve tempo. Nel trapanese si registrano accumuli tra i 100 e i 180 mm di pioggia. Eloquente il dato di Tre Fontane che segna ben 177 mm di pioggia caduti in un breve lasso di tempo. Situazione non molto diversa a Castelvetrano, finita letteralmente sott’acqua. Numerose strade sono sommerse da oltre mezzo metro d’acqua e continua ancora a piovere incessantemente con gran violenza. Il centro abitato è al momento paralizzato e le uscite del paese bloccate. Colpita duramente anche Campobello di Mazara, poco a sud di Castelvetrano (foto in alto). Si sconsiglia caldamente di uscire di casa.

Violento temporale a Castelvetrano 🚨 Violento temporale a Castelvetrano🚨 info meteo su www.castelvetranoselinunte.itfoto e video: 3923002619 (whatsapp) Pubblicato da CastelvetranoSelinunte.it su Giovedì 24 ottobre 2019

Il forte temporale si sta muovendo verso est e coinvolgerà tutta la Sicilia centro-orientale entro domani mattina. Ricordiamo l’allerta rossa della protezione Civile e le numerose scuole chiuse.

A cura di Raffaele Laricchia