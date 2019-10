Previsioni meteo: dall’estate all’inverno, arriva il freddo a fine mese

Previsioni meteo – Volendo tracciare una linea su questi primi due mesi autunnali (settembre e ottobre) possiamo notare come l’autunno sia mancato sulla nostra penisola. Se escludiamo la perturbazione piuttosto intensa ora in transito sul Mediterraneo, possiamo tranquillamente annettere gli ultimi due mesi alla stagione estiva, senza se e senza ma!

Nonostante ci troviamo a sette giorni dalla fine di ottobre, il clima continua a presentarsi decisamente più caldo del normale, con temperature localmente anche di oltre 7-8°C sulle medie del periodo soprattutto al centro-sud. Tutto questo è dovuto alla resistenza tenace dell’alta pressione sub-tropicale e alla particolare distribuzione delle figure bariche sull’Europa, che facilitano il risucchio di aria calda africana verso l’Europa meridionale e orientale.

Previsioni meteo, quando finisce il caldo?

Questo caldo fuori stagione, ormai possiamo dirlo, ha i giorni contati. Tuttavia chiariamo subito che non passeremo da condizioni meteo estive a condizioni autunnali, bensì direttamente ad una situazione simil-invernale! Come ormai siamo ben abituati negli ultimi tempi, passeremo da un eccesso all’altro senza mezze misure.

Già ve ne abbiamo parlato in questo articolo, ma ora le ipotesi diventano sempre più concrete e l’arrivo del primo vero freddo stagionale non è più utopia.

Sul finire del mese, grossomodo tra 30 e 31 ottobre, l’alta pressione ed il caldo potranno lasciar spazio a correnti nettamente più fredde provenienti dall’est Europa, il cui raffreddamento repentino è atteso tra 26 e 28 ottobre.

Gran parte dei modelli matematici stanno prendendo in considerazione l’ipotesi dell’arrivo del freddo tra fine ottobre e inizio novembre e le probabilità crescono sempre più.

Negli ultimi due giorni di ottobre potremmo assistere ad una prima fase piuttosto fredda su gran parte d’Italia, dalle caratteristiche tardo autunnali o simil-invernali: una massa d’aria fredda proveniente dal nord-est Europa potrebbe causare un crollo delle temperature di oltre 12/15°C e nel frattempo la neve farebbe la sua comparsa sui rilievi a quote basse per il periodo. Venti forti e piogge sparse potranno interessare il centro-sud, dove l’estate diventerebbe improvvisamente un lontano ricordo.

Il freddo potrebbe persistere anche nei giorni successivi e quindi nei primi giorni di novembre, ma siamo davvero troppo in là per tracciare una linea previsionale. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti su www.inmeteo.net!



A cura di Raffaele Laricchia