Sicilia sotto forte maltempo: nubifragio su Sciacca e Agrigento

Il potente temporale V-shaped che sta attraversando la Sicilia dal tardo pomeriggio sta causando innumerevoli disagi e allagamenti. Dopo l’alluvione lampo abbattutosi sul trapanese, ora è il turno dell’agrigentino, mentre continua a piovere con una certa insistenza anche nel palermitano.

I fenomeni più violenti sono in atto sui settori meridionali della Sicilia, quelli maggiormente esposti alla parte più attiva del temporale, quella dove confluiscono le intense correnti umide di scirocco che alimentano l’intero sistema temporalesco.

Il grosso temporale, ben visibile con la sua forma a “V” dal satellite, si muove lentamente verso est e nelle prossime ore porterà piogge battenti anche su tutta la Sicilia orientale.

Nubifragio su Sciacca – Il temporale si sta abbattendo con notevole intensità sulle coste dell’agrigentino, dove gli accumuli di pioggia crescono a vista d’occhio. Disagi e allagamenti su Sciacca: strade e scalinate si sono trasformate in fiumi in piena. Continua a piovere in maniera incessante su tutta la provincia, vi invitiamo pertanto a prestare la massima attenzione negli spostamenti. Video da Sciacca:

🔴 Da Sciacca… una buona serata ⛈ Pubblicato da Riccardo Romano su Giovedì 24 ottobre 2019

A breve peggiora sulla Sicilia orientale

Situazione da allerta rossa per la Sicilia sud-orientale, considerando l’arrivo e soprattutto la persistenza dei temporali e delle piogge. Tra la notte e domani mattina pioverà intensamente per diverse ore su siracusano, ragusano, catanese e messinese. Le piogge intense si abbatteranno anche sul reggino, in Calabria.

Gli accumuli di pioggia potranno facilmente raggiungere i 100 mm, mentre localmente (a ridosso dei rilievi come i Peloritani, l’Etna e l’Aspromonte) non escludiamo picchi di 300 mm di pioggia entro domani pomeriggio. Parliamo di accumuli capaci di portare molti disagi, allagamenti e smottamenti.

A cura di Raffaele Laricchia