Alluvione su Ispica: città sommersa dalle piogge, fiumi di fango per le strade

Il potente temporale V-shaped che sta imperversando sulla Sicilia sud-orientale sta colpendo duramente il ragusano, specie l’area tra Pozzallo, Ispica e Pachino. Gli accumuli di pioggia crescono di minuto in minuto ed il temporale non accenna a placarsi. Clamoroso l’accumulo su Ispica: in poco più di due ore sono caduti 252 mm di pioggia. Situazione critica anche a Pozzallo, di cui vi abbiamo parlato poco fa.

Le piogge torrenziali stanno totalmente allagando il centro abitato di Ispica e tutte le strade periferiche e di campagna. In molti tratti si registrano oltre 50 cm d’acqua e le strade si sono trasformate in fiumi di fango. Molte auto risultano sommerse. Allagato totalmente un bar sulla Ispica-Pozzallo.

La situazione sta diventando critica e i danni crescono di minuto in minuto: il temporale continua a persistere sul ragusano e a rigenerarsi. Le piogge potrebbero proseguire ancora per diversi minuti in maniera intensa. Eloquenti i video che arrivano da Ispica:

Altro video (bar allagato):

Danni a non finire in tutta la zona. Qui siamo a caffe Lemase, sulla Ispica Pozzallo dove l'acqua è entrata dentro il locale. Se avete segnalazioni di danni mandateci foto e video. Pubblicato da Meteo Ispica su Venerdì 25 ottobre 2019

Allerta meteo anche domani

La protezione Civile ha emanato l’allerta meteo rossa per messinese e catanese, quella arancione sul siracusano e quella gialla sul ragusano. I temporali attualmente in atto sul ragusano tenderanno gradualmente a spostarsi verso nord e a convergere sul catanese e messinese dove si prospettano piogge alluvionali nella giornata di sabato 26 ottobre. Fenomeni più sparsi e molto più deboli sul ragusano.

A cura di Raffaele Laricchia