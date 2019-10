Intensa scossa di terremoto in Calabria: trema Cosenza. Paura anche nel Cilento

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata al mattino di oggi 25 ottobre 2019, esattamente alle 06.31, al sud Italia e precisamente nel mar Tirreno a largo della Calabria.

Secondo i sismografi e i dati provvisori della rete sismica dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 4.4 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a 11 km di profondità. Epicentro localizzato nel mar Tirreno, poco più di 20 km dal litorale cosentino in corrispondenza di Scalea. Cosenza dista poco più di 80 km dall’epicentro.

La scossa è stata chiaramente avvertita su tante aree del sud ed in particolar modo sulla Calabria centro-settentrionale. Migliaia le segnalazioni da Cosenza, dove tantissime persone sono state svegliate dal terremoto.

Segnalazioni anche dal vibonese, dal crotonese, dal catanzarese e anche dal reggino. Paura sul potentino (specie zona Massiccio del Pollino) e sulla Campania meridionale: sono infatti centinaia le segnalazioni che arrivano anche dal salernitano. La scossa è stata avvertita per alcuni secondi in maniera netta, con tremori e boati.

Non ci sono danni a cose o persone.

A cura di Raffaele Laricchia