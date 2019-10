Ispica: nubifragio e alluvione in atto, enorme voragine si apre a Cava Mortella

Situazione critica ad Ispica colpita da un vero e proprio alluvione lampo. Il violento temporale che imperversa dal tardo pomeriggio sta scaricando al suolo ingenti quantità di pioggia. Secondo le ultime stime sono stati superati i 260 mm di pioggia.

Enormi i disagi legati a questo nubifragio, non solo ad Ispica ma su gran parte del ragusano e soprattutto tra le aree di Pozzallo e Pachino. Vi abbiamo mostrato poc’anzi la situazione grave in atto a Ispica, con vasti allagamenti e fiumi di fango per le strade.

Una notizia dell’ultim’ora ci informa di una grossa voragine formatasi a Cava Mortella: il terreno è letteralmente collassato lungo una vasta area, a ridosso di alcune abitazioni. Tanta paura tra i residenti, ora evacuati in via precauzionale.

Non si segnalano al momento feriti o vittime per questa violenta ondata di maltempo.

Allerta meteo anche domani

La protezione Civile ha emanato l’allerta meteo rossa per messinese e catanese, quella arancione sul siracusano e quella gialla sul ragusano. I temporali attualmente in atto sul ragusano tenderanno gradualmente a spostarsi verso nord e a convergere sul catanese e messinese dove si prospettano piogge alluvionali nella giornata di sabato 26 ottobre. Fenomeni più sparsi e molto più deboli sul ragusano.

A cura di Raffaele Laricchia