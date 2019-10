Meteo: il ciclone si sposta al sud, giornata di forte MALTEMPO

Dopo aver attraversato gran parte del centro-nord, il maltempo si sta concentrando prevalentemente al sud Italia nelle ultime ore e così proseguirà sino al termine della giornata.

Il vortice di bassa pressione si sta spostando sul Canale di Sicilia: attorno ad esso si muovono intensi temporali, come quello che nella notte ha fortemente colpito la Sicilia e che continuerà nel suo intento ancora per molte ore.

Previsioni meteo per oggi 25 ottobre 2019 – Tanto maltempo all’estremo sud, specie su Sicilia orientale e Calabria meridionale. Allerta massima su catanese, messinese e reggino dove potrebbero precipitare, sino a stasera, oltre 200-300 mm di pioggia. Gli accumuli più elevati saranno possibili a ridosso dei rilievi, con tutti i disagi annessi come frane, smottamenti ed eventi alluvionali.