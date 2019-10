Molise: scossa di terremoto moderata nella notte, trema Campobasso

Nella notte è stata rilevata una moderata scossa di terremoto nel cuore del Molise, avvertita su diverse località della regione compreso il capoluogo. Il sisma è avvenuto alle 02.36 di oggi 25 ottobre 2019.

Stando ai dati giunti dall’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.0 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato individuato a ben 26 km di profondità. Epicentro nella zona di Ripabottoni, circa 20 km a nord-est di Campobasso.

La scossa è stata avvertita su un ampio raggio, almeno di 30-35 km: tremori lievi sono stati avvertiti in gran parte della provincia, dal litorale di Termoli sino a Campobasso. L’ipocentro relativamente profondo ha contribuito a disperdere le onde sismiche su una superficie maggiore e al contempo renderle più sterili.

Diverse le segnalazioni arrivate da Campobasso, Larino, Lucito, Guardialfiera, Casacalenda e Termoli. Sisma avvertito per pochissimi istanti in maniera lieve.

Vi ricordiamo che per seguire il monitoraggio sismico potete accedere a quest'area



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Ripabottoni CB 2 514 514 Provvidenti CB 4 119 633 Morrone del Sannio CB 5 587 1220 Casacalenda CB 6 2135 3355 Campolieto CB 8 839 4194 Sant’Elia a Pianisi CB 8 1818 6012 Castellino del Biferno CB 8 545 6557 Monacilioni CB 9 523 7080 Bonefro CB 9 1384 8464 Petrella Tifernina CB 11 1170 9634 San Giuliano di Puglia CB 11 1042 10676 Montelongo CB 11 365 11041 Lupara CB 12 505 11546 Montorio nei Frentani CB 12 437 11983 Pietracatella CB 12 1375 13358 Colletorto CB 12 1938 15296 Macchia Valfortore CB 12 576 15872 Castelbottaccio CB 13 312 16184 Lucito CB 13 696 16880 Matrice CB 13 1115 17995 San Giovanni in Galdo CB 13 580 18575 Guardialfiera CB 13 1065 19640 Toro CB 14 1391 21031 Montagano CB 14 1086 22117 Santa Croce di Magliano CB 14 4435 26552 Larino CB 15 6793 33345 Civitacampomarano CB 16 417 33762 Campodipietra CB 16 2570 36332 Carlantino FG 16 980 37312 Ripalimosani CB 16 3114 40426 Rotello CB 16 1212 41638 Limosano CB 17 768 42406 Celenza Valfortore FG 19 1598 44004 Sant’Angelo Limosano CB 19 352 44356 Castelmauro CB 19 1505 45861 Jelsi CB 19 1781 47642 Campobasso CB 20 49431 97073



A cura di Raffaele Laricchia