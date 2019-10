Alluvioni nel ragusano: provincia colpita e affondata dal temporale, tante criticità

Il violento temporale V-shaped che ieri sera si è sviluppato a ridosso della Sicilia meridionale ha scatenato non pochi disagi. La grossa cella temporalesca è rimasta letteralmente inchiodata al ragusano, dove si è abbattuto per oltre 6 ore con piogge torrenziali. Gli accumuli di pioggia sono saliti rapidamente tanto da portarsi, localmente, oltre i 150-200 mm sulla fascia che va da Pozzallo a Pachino, passando per Ispica, Donnalucata, Scicli e Rosolini.

Vi abbiamo parlato nella tarda serata di ieri delle situazioni molto critiche a Pozzallo e Ispica, colpite in pieno dai nubifragi. Ma la situazione è critica su molte aree della provincia. I danni sono ingenti su nel ragusano: la protezione civile e i Vigili del fuoco sono a lavoro per ripristinare la normalità in tutta l’area. Alcuni cittadini in difficoltà, bloccati nelle proprie auto dai fiumi di fango, sono stati portati in salvo.

Fortunatamente non si registrano vittime o feriti a seguito di questa violenta ondata di maltempo.

Tempo in miglioramento?

Nel ragusano i temporali hanno mollato la presa, ma attenzione perchè coinvolgeranno nelle prossime ore catanese e messinese (dove è in vigore l’allerta rossa). Sul ragusano avevo residui fenomeni sparsi ma senza fasi estreme.

A cura di Raffaele Laricchia