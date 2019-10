Meteo: ciclone che insiste sulle isole maggiori, altrove cala la quiete

Ore cruciali per l’estremo sud alle prese con un intenso vortice ciclonico pressocchè immobilizzato sul Canale di Sicilia e carico di umidità e instabilità. Dopo le piogge alluvionali di ieri sera sulla Sicilia sud-orientale (ve ne abbiamo parlato nei nostri articoli), il meteo continua a presentarsi molto perturbato anche quest’oggi.

Fortunatamente la situazione è in miglioramento nel ragusano dopo i pesanti nubifragi di ieri (Vedi ISPICA), ma il maltempo si è solo leggermente spostato più a nord, ovvero tra siracusano e catanese dove piove intensamente da diverse ore. Instabilità presente anche sulla Sardegna centro-orientale, anch’essa situata sotto il flusso del ciclone.

Previsioni per oggi 26 ottobre 2019

Il ciclone continuerà a stazionare tra Tunisia, Sardegna e Sicilia per tutta la giornata: ciò significa che i fenomeni continueranno a ripresentarsi a più riprese sulle due isole maggiori, con fenomeni localmente molto intensi. In particolare l’area a maggior rischio è quella tra catanese e messinese ionico, dove si prevedono temporali stazionari e violenti sino al pomeriggio. Questi temporali possono scaricare ingenti quantità di pioggia in breve tempo, capaci di causare alluvioni lampo o vasti allagamenti. Ricordiamo che è in vigore l’allerta rossa della protezione civile su catanese e messinese.

Instabilità molto più blanda sul resto dell’isola, mentre avremo ancora rovesci sparsi, intermittenti e localmente forti sulla Sardegna centro-orientale per buona parte della giornata.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Sul resto d’Italia poco o nulla da segnalare: tempo stabile e dominio dell’alta pressione, rinforzata proprio dal ciclone situato all’estremo sud. Le nebbie non mancano in pianura Padana, ma si dissolveranno nel corso della mattina.

Clima ancora troppo mite per il periodo: le massime raggiungeranno nuovamente i 22/25°C su gran parte d’Italia.

A cura di Raffaele Laricchia