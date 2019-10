Friuli: scossa di terremoto vicino Maniago, tra pordenonese e udinese

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita oggi 27 ottobre 2019, precisamente alle 18.52 sul Friuli occidentale, tra pordenonese e udinese.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.1 sulla scala richter, con ipocentro fissato a 13 km di profondità. Epicentro individuato precisamente nella zona di Cavasso Nuovo, nel pordenonese.

Il sisma è stato avvertito in maniera moderata, con tremori e boati durati pochi istanti, in un raggio di circa 30 km tra le province di Pordenone e Udine.

Molte le segnalazioni da Maniago, Solimbergo, Spilimbergo e anche da Pordenone (situata a 28 km dall’epicentro. Ovviamente non ci sono danni a cose o persone.



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Cavasso Nuovo PN 1 1525 1525 Meduno PN 2 1574 3099 Fanna PN 2 1583 4682 Frisanco PN 4 622 5304 Sequals PN 5 2200 7504 Arba PN 6 1309 8813 Maniago PN 6 11698 20511 Travesio PN 7 1776 22287 Vajont PN 9 1719 24006 Tramonti di Sotto PN 10 387 24393 Castelnovo del Friuli PN 10 880 25273 Montereale Valcellina PN 11 4433 29706 Clauzetto PN 11 380 30086 Tramonti di Sopra PN 12 321 30407 Andreis PN 13 259 30666 Pinzano al Tagliamento PN 13 1525 32191 Spilimbergo PN 14 12124 44315 Vivaro PN 14 1352 45667 Vito d’Asio PN 15 769 46436 Forgaria nel Friuli UD 15 1786 48222 Ragogna UD 16 2909 51131 Barcis PN 17 256 51387 Dignano UD 18 2317 53704 San Giorgio della Richinvelda PN 19 4650 58354 San Daniele del Friuli UD 19 8013 66367 San Quirino PN 20 4383 70750



A cura di Raffaele Laricchia