Sicilia: nubifragi e fiumi di fango a Paternò, uomo salvato in extremis

I violenti nubifragi che ieri hanno interessato il siracusano e le aree interne del catanese sin verso l’ennese, hanno provocato nuovi disagi e nuovi alluvioni lampo. Dopo i pesanti alluvioni del ragusano, a pagarne le spese è Paternò, in provincia di Catania, colpita da un notevole nubifragio ieri tra mattina e pomeriggio.

Tanti i disagi nel centro urbano: un uomo è rimasto intrappolato nel sottopasso a Valcorrente. Allagamenti diffusi in città e situazione critica sulle strade periferiche invase da fiumi di acqua e fango.

In particolare un altro uomo è stato salvato in extremis da un camionista, dopo che la sua auto era rimasta in balia del fiume di fango senza alcuna possibilità di movimento. Il camionista si è affiancato all’auto e ha portato in salvo il conducente.

Uomo bloccato in auto salvato miracolosamente #cms | Salvataggio avvenuto questo sabato di un uomo rimasto bloccato dentro la propria auto trascinata da un fiume di fango e detriti. Siamo nei pressi di Paternò (CT)Video di: Piero Alfieri Pubblicato da CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV su Sabato 26 ottobre 2019

Ora le condizioni meteo sono decisamente migliorate su tutto il catanese. Ancora qualche piovasco residuo in zona, ma sarà il Sole e prendere il dominio dell’isola nelle prossime ore.

A cura di Raffaele Laricchia