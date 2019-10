Ciclone nel Mediterraneo orientale, alluvione lampo a Il Cairo, ci sono vittime

Evento insolito ed estremo in Egitto tra 25 e 26 ottobre: un ciclone piuttosto intenso si è sviluppato nel Mediterraneo orientale, tanto da raggiungere caratteristiche simil-tropicali. Il vortice ciclonico ha lambito anche l’Egitto settentrionale dove ha causato piogge intense e decisamente rare per la zona. con tutte le conseguenze del caso.

Piogge battenti si sono verificate su Il Cairo, dove in un anno intero cadono mediamente appena 24 mm di pioggia. La pioggia caduta in poche ore supera quella media annuale e conseguentemente ha scatenato un vero e proprio alluvione lampo nella metropoli egiziana. Le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e fango e la stessa situazione la troviamo anche nelle aree periferiche dove i terreni non sono assolutamente abituati a ricevere tali quantità di pioggia.

Fortemente colpita l’area di Nars City, sobborgo orientale di Il Cairo. Disagi importanti anche nella zona dell’aeroporto.

Almeno cinque persone sono morte, rimaste travolte dai fiumi di fango nella zona del delta del Nilo.

A cura di Raffaele Laricchia