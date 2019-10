Meteo: la settimana parte col bel tempo e clima molto mite, cambio in vista?

Meteo – Il ciclone che nei giorni scorsi ha interessato l’estremo sud e le isole maggiori si è quasi totalmente dissolto e si sta limitando a qualche residuo addensamento sulla Sicilia, senza fenomeni. Sul resto d’Italia l’alta pressione si sta rinforzando ma sarà solo una momentanea comparsa in attesa di un deciso cambiamento del tempo, ben approfondito in questo articolo.

Previsioni meteo per oggi 28 ottobre 2019

La giornata sarà di transizione in attesa della perturbazione che domani invaderà il nord. Avremo tanto Sole al centro-sud, mentre sul settentrione i cieli risulteranno spesso poco nuvolosi o nuvolosi, per effetto di nubi medio-alte in avvicinamento da ovest: sono i primi effetti dell’intrusione fresca dall’Atlantico, che domani diverrà decisamente più marcata e porterà anche delle piogge. Già in serata assisteremo alle prime deboli piogge su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia settentrionale.

Sarà proprio la perturbazione che romperà l’egemonia anticiclonica sub-tropicale e spazzerà via la calura simil-estiva che persiste da inizio mese.

Le temperature anche oggi raggiungeranno valori fin troppo alti per il periodo: le massime sfioreranno i 24-26°C su tante regioni del centro-sud (almeno 6-7°C sopra le medie del periodo), mentre al nord si porteranno tra i 18 e 22°C (anche qui con diversi gradi oltre le medie).



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Nuovi aggiornamenti seguiranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni, pertanto restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia