Previsioni meteo: ecco l’autunno finalmente, piogge e aria più fredda in arrivo nei prossimi giorni

Le temperature miti e perennemente sopra la media che ci accompagnano grosso modo da inizio mese stanno per lasciare il posto ad un clima decisamente più di stampo autunnale.

Come vi abbiamo già descritto in precedenti articoli, una perturbazione atlantica riporterà nei prossimi giorni la pioggia su gran parte della penisola e determinerà anche un calo delle temperature di diversi gradi per l’afflusso di aria nettamente più fresca dal Nord-Europa. Sottolineiamo che non si tratterà comunque di una perturbazione particolarmente intensa e persistente come lo è stata l’ultima che ha colpito il Nord-Ovest (portando eventi alluvionali).

I primi effetti del peggioramento li avremo già nella giornata di domani (Martedì) con precipitazioni che andranno a interessare principalmente il Nord Italia, spingendosi poi verso la serata/nottata anche su Toscana e Marche.

Il “clou” del maltempo si avrà poi fra Mercoledì e Giovedì, con piogge e temporali che si estenderanno in maniera diffusa al centro-sud. Mercoledì le zone più colpite dal maltempo saranno quelle centrali: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo. I fenomeni potranno essere anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità, specialmente su Lazio, Umbria e Marche.

Nella giornata di Giovedì 31 la perturbazione avrà raggiunto il Sud, al contempo sul centro-nord Italia le condizioni meteo torneranno a migliorare (anche se con presenza di nubi). Piogge e temporali interesseranno Lazio, Abruzzo e gran parte del Sud. Ad eccezione della Sicilia dove i fenomeni saranno scarsi o assenti. Il maltempo tenderà a insistere poi al Sud Italia anche nella giornata di Venerdì 1 Novembre.

Per quanto concerne le temperature, come detto, caleranno sensibilmente. Rispetto alla giornata odierna, fra Mercoledì e Giovedì, quando affluirà maggiormente aria fresca di origine artica, avremo un calo intorno ai 4-6 gradi. Ma localmente si andrà giù anche di 6-7 gradi.

Per Giovedì e Venerdì si prevedono temperature massime poco al di sopra dei 10° al Nord: un clima quindi decisamente più freddo di quello attuale. Anche al Centro l’aria diverrà frizzante con valori più o meno compresi fra i 15-20 gradi di giorno. Anche al Sud temperature che scenderanno sotto la soglia dei 20 gradi, con punte più alte solo sulla Sicilia.



A cura di Francesco Ladisa