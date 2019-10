Meteo: ecco la perturbazione con piogge al nord, ancora mite oggi al centro-sud

Meteo – Come previsto la perturbazione è giunta puntuale sulle regioni settentrionali dove il risveglio è decisamente uggioso e fresco. Discorso diverso per il centro-sud dove splende diffusamente il Sole in attesa del guasto che subentrerà nei prossimi giorni.

Questa perturbazione avrà il merito di spazzar via l’alta pressione africana e la relativa calura che da settimane aleggia sull’Italia. In questo modo le temperature potranno scendere e rientrare nelle medie del periodo o addirittura portarsi al di sotto. Non è tutto: questa perturbazione farà da “apri-pista” favorendo la discesa di altre perturbazioni atlantiche nella prima decade di novembre.

Previsioni meteo per oggi 29 ottobre 2019

Tante nubi al nord con piogge in intensificazione e soprattutto via via più presenti su tante aree nel corso della giornata. Pioverà su gran parte della pianura Padana centro-orientale, mentre avremo fenomeni un po’ scarsi e deboli sul Piemonte. Piogge anche su Liguria e l’arco alpino, dove la neve scenderà solo in alta quota.

Peggiora in serata sulla Toscana, dove giungeranno acquazzoni e temporali (specie su pisano, livornese, lucchese, carrarese).



Altrove poco o nulla da segnalare: i cieli saranno in gran parte sereni o poco nuvolosi sul centro-sud, con unica eccezione della Sicilia dove qualche isolato acquazzone potrebbe svilupparsi nel pomeriggio a causa degli ultimi sussulti del vortice ciclonico dei giorni scorsi.

A cura di Raffaele Laricchia