Previsioni meteo: verso una prossima settimana con forti perturbazioni e venti intensi da Sud?

Dopo un Ottobre in gran parte avaro di precipitazioni (salvo episodi di maltempo molto localizzati come quelli che hanno colpito Piemonte, Liguria o Sicilia), il mese di Novembre potrebbe essere caratterizzato da una serie di perturbazioni atlantiche, almeno nella prima parte.

Sul finire della settimana una vasta (e ben strutturata) area depressionaria si collocherà a ridosso di Gran Bretagna ed Europa occidentale, attivando un flusso di correnti umide sull’area mediterranea. Il tempo diverrà così perturbato mentre le temperature tenderanno nuovamente a salire, anche in maniera significativa al centro-sud, per effetto proprio dell’aria più mite richiamata da questa struttura ciclonica ad Ovest.

FORTE MALTEMPO DA DOMENICA

Sulla base degli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, una prima intensa perturbazione colpirà l’Italia fra la giornata di Domenica e Lunedì, facendo da “apri-pista” per una serie di impulsi instabili nei giorni a venire. Piogge e temporali interesseranno Nord Italia e regioni tirreniche, dove sono attesi ingenti precipitazioni e potrebbero verificarsi delle criticità in seguito a fenomeni come nubifragi e forti temporali. Un secondo impulso perturbato potrebbe sopraggiungere fra 5-6 Novembre, portando ancora forte maltempo soprattutto al centro-nord.

Questa configurazione porterà anche un rinforzo della ventilazione: a partire da Domenica avremo venti di libeccio e scirocco anche intensi, in particolar modo al centro-sud. L’aria mite determinerà come detto un generale aumento delle temperature, con i valori massimi che per gran parte della prossima settimana torneranno a toccare i 22-24 gradi (ma con punte anche più elevate in particolar modo al Sud). Solo al Nord le temperature saranno più contenute, anche per merito delle piogge.

Vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti, in cui entreremo maggiormente nel dettaglio della situazione.

A cura di Francesco Ladisa