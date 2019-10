Meteo: tante nubi oggi e piogge sparse, l’aria fresca avanza da nord!

Meteo – Una massa d’aria relativamente fresca sta irrompendo sull’Italia e sarà proprio questa a far calare definitivamente le temperature e a spazzar via quella calura sub-tropicale che per quasi tutto il mese di ottobre ha aleggiato nel Mediterraneo.

La perturbazione è molto debole, ma sta comunque generando tantissime nubi su tutto il centro-nord e a breve anche al sud.

Previsioni meteo per oggi 30 ottobre 2019

Le nubi stanno invadendo quasi tutto il centro-nord, seppur con rare precipitazioni concentrate perlopiù su Romagna e Marche, dopo che nella notte si erano concentrate in Toscana.

Nelle prossime ore avremo un graduale peggioramento anche sul resto del centro-sud, dove assisteremo ad un deciso aumento della nuvolosità e all’aumento dell’instabilità, che produrrà piovaschi sparsi e non molto intensi.

NORD – Tante nubi sul settentrione, con piogge molto deboli e per lunghi tratti assenti. I fenomeni tenderanno a concentrarsi principalmente sulla pianura Padana orientale, tra Emilia e Friuli, risultando comunque molto deboli e sporadiche. Più asciutto sul nord-ovest. Temperature in ulteriore calo: le massime non andranno oltre i 14-15°C.

CENTRO – Molte nubi e piovaschi sparsi e intermittenti, oltre che disorganizzati. Le piogge saranno maggiormente possibili su Marche, Abruzzo settentrionale e Lazio. Temperature in calo: le massime saranno comprese tra i 17 e 20°C.

SUD – Nubi in aumento sul Meridione e possibilità di piovaschi e qualche temporale su Salento, Sicilia e Campania. Fenomeni ben più rari e deboli su Puglia centro-settentrionale, Basilicata e Calabria. Temperature in lieve calo: le massime saranno comprese tra i 18 e 23°C. Il calo maggiore sarà nella giornata di giovedì, a tratti anche di 4-5°C.

A cura di Raffaele Laricchia