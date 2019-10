Puglia: grosso tornado in Salento, a Torre Lapillo [VIDEO]

Oggi pomeriggio vi abbiamo informato di una tromba d’aria sviluppatasi nei pressi di Porto Cesareo, in zona Torre Lapillo, al di sotto di un modesto cumulonembo. La perturbazione ora in transito sull’Italia è molto blanda e debole, ma nonostante questo abbiamo assistito alla formazione di un fenomeno violento come questo tornado in Salento, sicuramente grazie alla tanta calura e umidità presente nei bassi strati dopo tanti giorni caldi e stabili.

Il tornado che vi mostriamo è sicuramente stato reso molto appariscente dal terreno arido delle campagne salentine. Tralasciando questo possiamo ugualmente parlare di un tornado di tipo landspout di grosse dimensioni che, fortunatamente, non ha colpito centri abitati o aziende agricole. Non risultano infatti danni o feriti.

Eloquente il video:

Tornado in Puglia :O Un filmato incredibile del #tornado che ha colpito oggi pomeriggio Torre Lapillo (LE) in #Puglia . Se avete altri video o foto, mandate pure!Video da SuperMeteo – Centro Meteo Salento- Tornado in Italia – Pubblicato da Tornado in Italia su Mercoledì 30 ottobre 2019

A cura di Raffaele Laricchia