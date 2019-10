Temporali in Puglia: una tromba d’aria si forma in Salento

Una blanda area ciclonica sta alimentando dell’instabilità a carattere sparso in queste ore sull’Italia, in particolare al centro-sud.

Rovesci e temporali localmente di forte intensità stanno interessando la Puglia da questa mattina: è il Salento l’area dove le condizioni meteo risultano più disturbate, per la “risalita” di nuclei temporaleschi dallo Ionio.

Nella zona di Porto Cesareo, rinomata località del leccese, si è sviluppata anche una tromba d’aria, che per qualche istante ha toccato terra. Si è trattato di un fenomeno non intenso, un vortice di tipo landspout (cioè non formato da una struttura mesociclonica, ben più pericolosa). Al momento non si segnalano danni.

In alto una foto a cura di Tiziana Stanca



A cura di Francesco Ladisa