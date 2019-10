Texas: fulmine in stazione di servizio, esplosione genera cratere [VIDEO]

Impressionanti queste immagini che arrivano dal Texas. All’alba del 30 Ottobre un fulmine è caduto al suolo nei pressi di una stazione di servizio, nella località Forth Worth, a pochi chilometri da Dallas. La violenta scarica elettrica ha provocato un cratere, largo circa 5 metri e profondo quasi 1 metro.

Il fulmine ha fatto saltare dal suolo una pompa diesel da 180kg, ma le autorità affermano che la cisterna del carburante, posizionata circa 3 metri nel sottosuolo, non sembra essere stata danneggiata. “Ha distrutto il cemento. È pazzesco”, ha detto un osservatore. Asfalto e detriti sono finiti ad oltre 20 metri di distanza dal punto in cui è caduto il fulmine.



Per fortuna non ci sono state conseguenze a persone. Nel filmato si può osservare il momento in cui la saetta ha colpito il suolo, ripreso attraverso le telecamera di sorveglianza.



A cura di Francesco Ladisa