Tremano le Filippine, nuovo violento terremoto, vittime e crolli vicino Davao

La terra non da’ tregua alle Filippine. Una nuova forte scossa di terremoto si è verificata oggi 31 ottobre 2019, alle 02.11 italiane (09.11 all’epicentro), a poco meno di due giorni dall’altra forte scossa di cui vi informammo.

Questo nuovo violento terremoto ha raggiunto, secondo i dati dell’USGS, la magnitudo 6.5 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Epicentro sempre nella zona del monte Bundok Apo, seppur 20-30 km più a nord-est delle scosse precedenti.

Molto vicina la città di Davao, capitale de facto dell’isola di Mindanao: dista solo 30 km dall’epicentro e il terremoto è stato davvero intenso in tutta la città, tanto da scatenare il panico fra la popolazione e purtroppo anche danni importanti.

Sono almeno cinque le vittime segnalate dai media locali nella provincia di Nord Cotabato . Danneggiati numerosi edifici e diversi sono crollati. La scossa di due giorni fa aveva ucciso otto.

Un hotel nella città di Kidapawan è crollato ma fortunatamente all’interno non c’era nessuno, secondo quanto detto dal sindaco cittadino in radio.

La gente è terrorizzata: da molti giorni gran parte della popolazione sta trascorrendo le notti fuori casa. L’attività sismica purtroppo sembra non voler rallentare. Quella odierna è la terza violenta scossa del mese di ottobre, dopo quella di magnitudo 6.6 del 29 ottobre e quella di magnitudo 6.7 del 17 ottobre.



A cura di Raffaele Laricchia