Albania: intensa scossa di terremoto all’alba, paura anche in Grecia

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 1 novembre 2019, esattamente alle 06.25, sull’entroterra dell’Albania.

Stando ai dati giunti dai sismografi del centro sismico del Mediterraneo (EMSC) il sisma ha raggiunto la magnitudo 4.7 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato localizzato ad appena 10 km di profondità.

Epicentro individuato precisamente sui settori più interni dell’Albania, tra i centri abitati di Nikolice, Butke, Kamenice e Bezhan, a pochissimi chilometri dal confine con la Grecia.

La scossa è stata nettamente avvertita per diversi secondi in un raggio di oltre 50 km: paura in terra albanese, dove in molti sono scesi per strada. Paura anche sulla Grecia nord-occidentale, specie tra le città di Kastoria e Gramos.

Non ci sono segnalazioni dalla Puglia, dunque la scossa non è stata avvertita in Italia.

Non ci sono danni a cose o persone.

A cura di Raffaele Laricchia