Meteo: Ognissanti con tante nubi, perturbato al sud!

La perturbazione giunta ieri sul centro-nord si sta rapidamente spostando al sud dove troviamo tante nubi e anche acquazzoni sparsi, localmente intensi come ad esempio in Sicilia. Al nord restano tante nubi basse, concentrate principalmente in pianura Padana, che non danno luogo a piogge.

Previsioni meteo per oggi 1 novembre 2019, Ognissanti

Il mese di novembre parte col piede giusto in ottica autunnale: troviamo tante nubi e condizioni di instabilità, fortunatamente non estrema, e soprattutto stiamo riscontrando un graduale calo delle temperature a partire dal nord.

Quella di oggi sarà una giornata di transizione, in attesa della forte perturbazione del week-end che affronteremo meglio in un altro articolo.

Ci aspettiamo ancora acquazzoni sparsi su Calabria, Sicilia, Campania tra pomeriggio e sera, qualche fenomeno sparso anche su Lazio, Basilicata e Puglia. Tante nubi su Molise, Abruzzo e in pianura Padana, ma con fenomeni pressocchè assenti. Dalla sera nubi in aumento marcato sui settori occidentali per l’avvicinamento della nuova perturbazione atlantica.

A cura di Raffaele Laricchia