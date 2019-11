Un nuovo grande iceberg sta per staccarsi in Antartide in seguito alla “frattura di Halloween”

Una grande lastra di ghiaccio potrebbe staccarsi dalla piattaforma di Brunt, nella sezione Antartica del Mare di Weddell, in seguito all’ampliamento della cossiddetta “Frattura di Halloween”.

I satelliti Copernicus Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) negli ultimi anni hanno continuamente tenuto sotto osservazione l’area e ora le immagini raccolte dalle loro antenne radar permettono di apprezzare la considerevole variazione di due crepe – una a Nord e l’altra più a Sud – che ora sono separate solo da pochi chilometri.

La piattaforma in questione non è grande come quella che nel 2017 diede vita al noto Iceberg Larse C, ma presenta comunque dimensioni importanti. Per dare un’idea è vasta all’incirca quanto l’area metropolitana di Londra.

Una delle due crepe (quella nella sezione settentrionale della lastra) è stata scoperta oltre 20 anni fa, mentre l’altra è stata individuata nel 2016. E’ dal 2012 però che le masse di ghiaccio hanno mostrato dinamiche più attive.

I ricercatori dell’Esa non sanno quando le due crepe della piattaforma di ghiaccio si incontreranno, ma hanno intanto restituito una animazione che mostra la dinamica in atto e spiega, con chiara evidenza il processo che porterà alla nascita di questo nuovo iceberg.



A cura di Francesco Ladisa