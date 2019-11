Bosnia Erzegovina: intensa scossa di terremoto vicino Zenica, avvertita a Sarajevo

Una scossa di terremoto relativamente intensa, ma fortunatamente non violenta, è stata registrata oggi 2 novembre alle 15.11 italiane sulla penisola balcanica e precisamente in Bosnia Erzegovina.

Secondo i dati ufficiali del centro sismico del Mediterraneo (EMSC) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 4.7 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a 10 km di profondità.

Epicentro localizzato nel cuore della Bosnia, tra i centri abitati di Sisava e Gluha Bukovica, pochi chilometri a nord-ovest di Zenica. La scossa è stata nettamente avvertita in gran parte del Paese ma in maniera particolare nell’area epicentrale dove case e uffici hanno tremato per alcuni secondi.

Il sisma è stato percepito lievemente anche nella capitale Sarajevo, distante circa 80 km dall’epicentro. Non ci sono danni a cose o persone.



A cura di Raffaele Laricchia