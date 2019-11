Forte maltempo e intensi venti sull’Italia: l’avviso emesso dall’Aeronautica Militare

Una intensa perturbazione agirà fra le prossime ore e domani sull’Italia, apportando forte maltempo su molte regioni italiane. Previsti anche venti intensi.

Ecco l’avviso emanato dall’Aeronautica Militare:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 02/11/19

PERSISTONO:

– PER LE PROSSIME 6/9 ORE PIOGGE ABBONDANTI SU LIGURIA DI LEVANTE;

– PER LE PROSSIME 6/9 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU TOSCANA;

– PER LE PROSSIME 24/30 ORE PRECIPITAZIONI ABBONDANTI E PERSISTENTI,

ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO SU SARDEGNA OCCIDENTALE.

2.

DALLA SERATA DI OGGI, SABATO 02 NOVEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU LAZIO.

DALLE PRIME ORE DI DOMANI, DOMENICA 03 NOVEMBRE 2019, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

– PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SU LIGURIA DI LEVANTE E TOSCANA SETTENTRIONALE;

– PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SU CAMPANIA.

3.

SI PREVEDONO, INOLTRE, VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE DAL POMERIGGIO DI DOMANI:

– SU LIGURIA DI LEVANTE ED APPENNINO EMILIANO PER LE SUCCESSIVE 6 ORE;

– SU SARDEGNA PER LE SUCCESSIVE 12 ORE;

– SU CAMPANIA E COSTE TOSCANE PER LE SUCCESSIVE 18 ORE.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa