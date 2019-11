Allerta meteo Liguria: potente temporale stazionario, fiume Petronio in piena nel Tigullio

Come previsto il maltempo si sta accanendo fortemente sulla nostra penisola ed in particolar modo sulle regioni tirreniche, ben esposte alle umide correnti atlantiche. Da questa notte sono in atto veri e propri nubifragi su Liguria orientale, Appennino emiliano, Lombardia, Toscana e Campania, al momento le regioni maggiormente colpite.

Vi abbiamo informato della tromba d’aria abbattutasi su Lavagna, piccolo centro abitato nel levante ligure, mentre ora vi segnaliamo le piogge a tratti torrenziali che si stanno abbattendo sul levante a causa di un vasto e potente temporale stazionario. Fortemente colpito il Tigullio, in particolare la zona tra Lavagna, Sestri levante e Moneglia: qui è in atto un potente nubifragio stazionario, che non accenna a placarsi. Gli accumuli di pioggia crescono di minuto in minuto e hanno già superato i 150-170 mm su diversi settori, con tutti i disagi del caso.

In particolare vi segnaliamo ingenti allagamenti a Sestri Levante e Moneglia, e soprattutto la piena del fiume Petronio, che in questi minuti sta salendo vertiginosamente di livello e rischia di esondare da un momento all’altro a Sestri Levante.

Il sindaco cittadino raccomanda gli abitanti di non uscire di casa. La situazione è critica e le piogge non accennano a rallentare. Di seguito il video del Petronio in piena:

Ricordiamo che sulla Liguria orientale, Tigullio compreso, è in vigore l’allerta arancione della protezione civile.

A cura di Raffaele Laricchia