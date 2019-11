Maltempo in Campania: crolla tetto su auto a Marcianise

La perturbazione atlantica in azione sull’Italia sta portando le prime criticità anche al Sud, in particolare in Campania, dove da questa notte sono in atto forti temporali.

Sono le province di Caserta e Salerno le più colpite, con allagamenti, frane e smottamenti. Il Comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ha disposto in via precauzionale l’evacuazione di circa cento famiglie residenti nelle fasce pedemontane. L’ordinanza, firmata dal sindaco Manlio Torquato, è arrivata in seguito alla comunicazione della sala operativa regionale che segnalava il rischio di possibili alluvioni e di colate di fango in seguito all’ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio provinciale salernitano.

Oltre alla pioggia, è il vento a creare danni e disagi. In tarda mattinata a Marcianise, nel casertano, una grossa copertura è crollata in strada, colpendo due vetture. L’incidente si è verificato in via Musone. Solo per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto si sono recati vigili del fuoco e uomini della polizia municipale.

Per un miglioramento delle condizioni meteo sulla regione si dovrà attendere la mattinata di domani.

Foto da Caffè Procope – Il Giornale On Line di Marcianise



A cura di Francesco Ladisa