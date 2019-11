Maltempo e venti fortissimi domani 5 Novembre: l’avviso dell’Aeronautica Militare

Un nuovo peggioramento del tempo è atteso per le prossime ore e soprattutto nella giornata di Martedì su gran parte d’Italia (ve ne abbiamo parlato qui)

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, rivolto in particolar modo ai forti venti previsti soprattutto al centro-sud.

Ecco il comunicato:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 04/11/19

1.

PERSISTONO VENTI FORTI INTORNO SUD-OVEST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE:

– SULLE AREE APPENNINICHE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER LE PROSSIME 12 ORE;

– SULLE AREE APPENNINICHE DI TOSCANA, ABRUZZO, CAMPANIA E CALABRIA, NONCHE’ SU MARCHE E BASILICATA TIRRENICA PER LE PROSSIME 6/9 ORE;

– SULLE COSTE DELLA TOSCANA CENTROSETTENTRIONALE, CON LOCALI MAREGGIATE PER LE PROSSIME 6 ORE.

2.

DALLA MATTINA DI DOMANI, MARTEDI’ 5 NOVEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE SI PREVEDONO VENTI FORTI INTORNO SUD-OVEST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLE AREE APPENNINICHE DI LAZIO,

ABRUZZO E CAMPANIA, NONCHE’ SU MARCHE, MOLISE, SARDEGNA E BASILICATA TIRRENICA CON MAREGGIATE LUNGO LE RELATIVE COSTE ESPOSTE DI QUEST’ULTIME DUE.

A cura di Francesco Ladisa