Campania: scossa di terremoto zona Salerno ben avvertita, dati ufficiali INGV

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita chiaramente oggi 5 novembre 2019, precisamente alle 16.24. sulla Campania meridionale e precisamente nel golfo di Salerno.

Secondo i dati ufficiali giunti dai sismografi dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.4 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato individuato esattamente a 22 km di profondità. Epicentro individuato precisamente nel golfo di Salerno, appena 17 km a largo di Paestum e Agropoli. Il sisma è stato nettamente avvertito nell’area epicentrale sino a Castellabate e Battipaglia, mentre in maniera più lieve è stato percepito in tutto il golfo.

Numerose segnalazioni arrivate anche da Salerno dove il sisma è stato avvertito in modo oscillatorio per pochi istanti.

Non ci sono danni a cose o persone.

A cura di Raffaele Laricchia